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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Fiba Portföy Euro.

23.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:12
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,158324 -0,94
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044886 -0,86
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,733421 -0,62
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,889861 -0,56
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031691 -0,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007658 -2,67
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,166832 -0,91
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059286 -0,47
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,496517 -0,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,536870 -0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054972 -4,57
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,216073 -3,88
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038878 -2,26
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064725 -2,08
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081009 -0,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015052 -1,28
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 0,978144 -0,46
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,020568 -0,34
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110014 -0,19
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,385088 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,566913 -0,66
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,389781 -0,60
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024066 -0,30
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,113755 -0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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