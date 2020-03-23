Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,158324 -0,94 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044886 -0,86 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,733421 -0,62 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,889861 -0,56 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031691 -0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007658 -2,67 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,166832 -0,91 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059286 -0,47 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,496517 -0,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,536870 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054972 -4,57 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,216073 -3,88 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038878 -2,26 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064725 -2,08 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081009 -0,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015052 -1,28 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 0,978144 -0,46 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,020568 -0,34 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110014 -0,19 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,385088 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,566913 -0,66 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,389781 -0,60 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024066 -0,30 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,113755 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA