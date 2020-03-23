Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro.
23.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,158324
|-0,94
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044886
|-0,86
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,733421
|-0,62
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,889861
|-0,56
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031691
|-0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007658
|-2,67
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,166832
|-0,91
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,059286
|-0,47
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,496517
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,536870
|-0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054972
|-4,57
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,216073
|-3,88
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038878
|-2,26
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064725
|-2,08
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081009
|-0,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,015052
|-1,28
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|0,978144
|-0,46
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,020568
|-0,34
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110014
|-0,19
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,385088
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,566913
|-0,66
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,389781
|-0,60
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024066
|-0,30
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,113755
|-0,22
Kaynak: AA