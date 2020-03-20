Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,069184 -3,06 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548263 -2,49 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,778532 -2,45 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,220416 -2,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031840 -2,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027182 -2,86 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017121 -2,06 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,727494 -0,43 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,477325 -0,24 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,540462 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081802 -3,17 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,448575 -3,14 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042106 -2,97 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031271 -2,49 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,758836 -2,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,932899 -3,02 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,028224 -1,40 HSBC Portföy Değ. Fon 90,734517 -1,31 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,445070 -1,20 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,366477 -1,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,378575 -0,65 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,116257 -0,41 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041903 -0,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,320705 -0,30 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,256141 -0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,075218 -0,31 Deniz Port. Altın Fonu 0,038507 -0,31 Ak Portföy Altın Fonu 0,071035 -0,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,044609 -0,31 Garanti Portföy Altın Fonu 0,087521 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA