Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,209687 -1,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053596 -0,97 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033536 -0,93 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027659 -0,80 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,796294 -0,56 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008330 -3,35 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,735131 -0,88 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,486267 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031428 -5,38 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,052616 -4,07 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,667942 -3,72 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,798011 -3,45 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,882586 -3,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,387729 -2,20 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,051921 -1,51 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,242821 -1,14 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040656 -1,10 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,484162 -0,98 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,034401 -4,70 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,390932 -4,54 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,017706 -4,41 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,307907 -1,38 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041467 -1,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,380733 -1,64 TEB Portföy Altın Fonu 0,074380 -1,44 Deniz Port. Altın Fonu 0,038074 -1,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,070247 -1,43 Garanti Portföy Altın Fonu 0,086557 -1,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA