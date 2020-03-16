Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034361 -1,65 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,271964 -1,40 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067851 -0,11 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,892579 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027743 -0,89 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019202 -0,25 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,795634 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032302 -5,03 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071800 -3,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063429 -3,49 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,063269 -1,30 Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,249681 -1,22 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025297 -0,21 Aura Portföy Değ. Fon 0,653993 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,353931 -2,32 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042904 -2,31 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,283877 -2,14 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,591549 -0,89 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,162793 -0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,212560 -4,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,077118 -2,56 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045731 -2,46 Deniz Port. Altın Fonu 0,039469 -2,46 HSBC Portföy Altın Fonu 2,738278 -2,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA