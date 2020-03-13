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Araç, Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054131 -3,89
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054131 -3,89
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028832 -3,85
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049914 -2,96
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,304187 -2,87
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034938 -2,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,178168 -8,73
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027993 -4,13
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009064 -3,97
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029877 -3,73
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,553639 -3,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060151 -11,60
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,384530 -10,75
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034794 -10,03
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,910351 -9,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,084575 -9,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,480898 -8,91
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006828 -5,86
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,560833 -4,63
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,077159 -4,63
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255584 -4,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163588 -6,44
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,163929 -6,39
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,605807 -5,88
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,798240 -0,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,386097 -0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,109007 -4,13
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,643706 -2,53
HSBC Portföy Altın Fonu 2,806544 -0,43
İş Portföy Altın Fonu 0,036288 -0,36
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027594 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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