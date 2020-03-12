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Araç, Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035910 -0,95
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035910 -0,95
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029988 -0,92
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051437 -0,63
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,372355 -0,52
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,175159 -0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009439 -3,63
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060115 -1,88
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031034 -1,42
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,612781 -1,07
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,636359 -0,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061548 -4,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,068043 -3,68
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,411209 -3,64
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041724 -3,63
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024729 -3,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,625815 -1,97
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044332 -0,90
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,130772 -0,71
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,490783 -0,70
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019046 -0,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,243639 -0,60
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,243385 -0,29
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036894 -0,09
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019928 -0,08
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018488 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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