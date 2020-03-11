Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,384776 -1,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036253 -1,12 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068136 -0,60 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024696 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029105 -1,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,377718 -0,93 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,823473 -0,69 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025545 -0,31 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,312232 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070639 -6,47 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034083 -5,97 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052150 -4,61 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,915579 -3,89 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,834743 -3,79 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,658549 -5,22 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,080699 -1,91 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,267993 -1,71 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007253 -1,48 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044734 -1,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,251120 -4,36 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,246968 -3,66 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,701200 -3,46 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,804663 -0,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,380918 -0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,078805 -0,59 HSBC Portföy Altın Fonu 2,799472 -0,58 Deniz Port. Altın Fonu 0,040294 -0,57 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046702 -0,57 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027510 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA