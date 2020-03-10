Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,415920 -4,57 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036664 -4,27 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056095 -3,04 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029374 -2,54 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,172359 -2,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009127 -21,31 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019233 -6,74 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,399997 -4,29 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031099 -3,33 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,617009 -2,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054668 -7,63 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,075524 -7,50 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,428074 -7,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061288 -7,29 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028964 -7,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,749873 -7,60 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,135232 -6,33 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,082267 -4,73 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045358 -3,97 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,272651 -3,94 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,308110 -5,57 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,762222 -4,64 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,294356 -4,64 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,814982 -0,75 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,541180 -0,60 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,749242 -2,14 QNB Finans Portföy Altın BYF 29,351101 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA