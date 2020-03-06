Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



İstanbul Portföy Yab.

06.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:14

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038934 -0,90 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058700 -0,28 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,573496 -0,27 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030775 -0,15 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052431 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012656 -2,72 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032426 -1,07 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061846 -0,87 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,463773 -0,54 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,691931 -0,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067208 -3,63 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,063392 -2,99 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044512 -2,85 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077168 -2,28 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027029 -1,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,226073 -1,24 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,364434 -0,41 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048119 -0,32 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,458546 -0,17 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084483 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,349550 -1,00 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042764 -0,91 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,279006 -0,88 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,557467 -0,22 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,381927 -0,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,072437 -1,06 TEB Portföy Altın Fonu 0,076800 -1,05 Deniz Port. Altın Fonu 0,039280 -1,05 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,031313 -1,03 Garanti Portföy Altın Fonu 0,089173 -1,03

Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA