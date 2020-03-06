Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
06.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:14
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038934
|-0,90
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058700
|-0,28
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,573496
|-0,27
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030775
|-0,15
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052431
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012656
|-2,72
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032426
|-1,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,061846
|-0,87
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,463773
|-0,54
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,691931
|-0,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,067208
|-3,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|79,063392
|-2,99
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,044512
|-2,85
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077168
|-2,28
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027029
|-1,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,226073
|-1,24
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,364434
|-0,41
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048119
|-0,32
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,458546
|-0,17
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084483
|-0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,349550
|-1,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042764
|-0,91
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,279006
|-0,88
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,557467
|-0,22
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,381927
|-0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,072437
|-1,06
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,076800
|-1,05
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,039280
|-1,05
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,031313
|-1,03
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,089173
|-1,03
Kaynak: AA