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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058862 -1,40
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058862 -1,40
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039288 -1,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,580344 -0,96
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046047 -0,95
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,969073 -0,85
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013010 -2,01
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026219 -1,45
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020942 -1,43
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,588682 -1,33
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032777 -0,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037911 -2,79
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081723 -2,40
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080633 -2,33
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,327429 -1,81
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,496720 -1,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,936563 -2,08
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,241413 -2,02
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048274 -0,63
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,461041 -0,57
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,088036 -0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,360606 -1,79
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024011 -1,68
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,819608 -1,56
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,563115 -1,43
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,386374 -1,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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