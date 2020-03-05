Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058862 -1,40
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058862
|-1,40
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039288
|-1,10
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,580344
|-0,96
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046047
|-0,95
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,969073
|-0,85
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013010
|-2,01
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026219
|-1,45
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020942
|-1,43
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,588682
|-1,33
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032777
|-0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037911
|-2,79
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,081723
|-2,40
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,080633
|-2,33
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,327429
|-1,81
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,496720
|-1,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,936563
|-2,08
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,241413
|-2,02
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048274
|-0,63
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,461041
|-0,57
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,088036
|-0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,360606
|-1,79
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024011
|-1,68
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,819608
|-1,56
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,563115
|-1,43
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,386374
|-1,39
Kaynak: AA