Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
04.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:50
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|587,247962
|-1,90
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068309
|-0,36
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,068245
|-0,02
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025248
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062611
|-0,78
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013277
|-0,58
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032968
|-0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,068166
|-3,50
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|79,733015
|-3,38
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,045128
|-2,71
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078036
|-1,80
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027579
|-0,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,093740
|-0,61
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,108968
|-0,37
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032411
|-0,34
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,036760
|-0,07
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029033
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,350373
|-1,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042776
|-0,94
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,280001
|-0,85
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024422
|-0,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,600412
|-0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,248390
|-1,24
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,732342
|-1,09
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,076868
|-1,07
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,045536
|-1,07
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026824
|-1,06
Kaynak: AA