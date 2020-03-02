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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029664 -2,31
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

02.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:37
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029664 -2,31
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545458 -1,86
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,175046 -1,67
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775842 -1,65
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219658 -1,50
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029168 -2,46
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012777 -2,34
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,547268 -2,15
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,659850 -1,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,831566 -0,85
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097933 -6,24
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050271 -6,01
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,904628 -5,81
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083461 -4,71
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,896056 -4,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,897448 -4,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,204928 -3,39
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,084509 -3,02
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,278648 -2,56
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047263 -2,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,346148 -3,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,323493 -2,62
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,783069 -1,91
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,819764 -0,46
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043502 -0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,965499 -5,87
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,772640 -1,91
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027414 -0,40
İş Portföy Altın Fonu 0,036065 -0,37
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,031997 -0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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