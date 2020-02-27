Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060035 -0,47
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,628659 -0,33
İstanbul Portföy Yab. (G.
27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060035
|-0,47
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,628659
|-0,33
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039724
|-0,20
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030659
|-0,07
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,068166
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013540
|-1,47
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021345
|-1,26
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029521
|-0,90
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,867816
|-0,07
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,856705
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082310
|-1,53
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038770
|-1,46
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,083118
|-0,42
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,006418
|-0,20
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,158588
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,285109
|-2,45
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,089199
|-0,88
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,036224
|-0,43
|HSBC Portföy Değ. Fon
|103,096165
|-0,24
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,060607
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019938
|-0,16
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,027492
|-0,10
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018446
|-0,09
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,780067
|-0,07
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,671750
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,188734
|-2,23
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,893785
|-0,73
Kaynak: AA