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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060035 -0,47
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,628659 -0,33
İstanbul Portföy Yab. (G.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060035 -0,47
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,628659 -0,33
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039724 -0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030659 -0,07
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,068166 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013540 -1,47
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021345 -1,26
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029521 -0,90
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,867816 -0,07
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,856705 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082310 -1,53
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038770 -1,46
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,083118 -0,42
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,006418 -0,20
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,158588 -0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,285109 -2,45
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,089199 -0,88
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,036224 -0,43
HSBC Portföy Değ. Fon 103,096165 -0,24
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060607 -0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019938 -0,16
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027492 -0,10
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018446 -0,09
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,780067 -0,07
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,671750 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,188734 -2,23
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,893785 -0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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