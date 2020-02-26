Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,637247 -0,84
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

26.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:40
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,637247 -0,84
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030681 -0,81
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,224491 -0,64
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,178584 -0,58
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052214 -0,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013742 -3,35
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029790 -2,10
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,667465 -1,31
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,713887 -1,07
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062087 -0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070242 -3,47
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,454362 -2,77
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079859 -2,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045605 -2,28
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039346 -2,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,344578 -0,55
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019790 -0,48
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084205 -0,46
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,021167 -0,45
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,438952 -0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043467 -3,33
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,297274 -1,67
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,374173 -1,37
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024542 -0,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,592518 -0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046232 -2,12
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,716846 -1,87
TEB Portföy Altın Fonu 0,078267 -1,86
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,031872 -1,81
Ak Portföy Altın Fonu 0,073875 -1,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler