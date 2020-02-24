Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



HSBC Portföy Uzun Vad.

24.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:28

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,560087 -0,75 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224384 -0,59 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,794699 -0,57 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019141 -0,24 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025420 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014627 -0,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021834 -0,54 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,767173 -0,08 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,727197 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 86,537933 -1,68 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048340 -1,51 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074933 -0,77 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084229 -0,53 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086242 -0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025215 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024507 -0,09

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)