Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030633 -1,52

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030633 -1,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564322 -1,45 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225724 -1,00 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,799260 -0,99 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052118 -0,82 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,734251 -0,85 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,727442 -0,75 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,492141 -0,69 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,860752 -0,60 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,341719 -0,59 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,780783 -4,92 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,078705 -4,64 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,048088 -4,35 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,010474 -4,33 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 74,580895 -4,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,047658 -3,72 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,089459 -2,64 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,523818 -2,32 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,294495 -2,15 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,811564 -2,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,408932 -5,03 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,386163 -3,73 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,852334 -2,87 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,832557 -0,83 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019991 -0,17

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)