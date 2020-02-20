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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031106 -0,19
Yapı Kredi Port. Eur.

20.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:14
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031106 -0,19
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,179815 -0,16
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024623 -0,05
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052548 -0,05
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,237613 -0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,349659 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,082531 -1,66
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,115755 -1,40
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059400 -1,33
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,872942 -1,18
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034447 -1,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,126749 -1,21
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,091889 -0,47
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,850364 -0,37
HSBC Portföy Değ. Fon 106,002479 -0,37
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020552 -0,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,483503 -1,41
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,847935 -0,24
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024386 -0,16
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,572550 -0,09
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,380087 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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