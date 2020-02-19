Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,571880
|-0,19
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,806593
|-0,16
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019276
|-0,15
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227770
|-0,14
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025637
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,765260
|-0,32
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,349976
|-0,13
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,736613
|-0,10
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,870519
|-0,02
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,498391
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,066892
|-1,83
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,735931
|-1,74
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,916521
|-1,50
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,086818
|-1,47
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033258
|-1,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,152690
|-2,77
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,857312
|-0,83
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,301639
|-0,67
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,491805
|-0,65
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051108
|-0,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,504772
|-1,65
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,907184
|-0,74
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,438777
|-0,50
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,852397
|-0,25
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036855
|-0,07
Kaynak: AA