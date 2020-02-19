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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571880 -0,19
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,806593 -0,16
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019276 -0,15
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227770 -0,14
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025637 -0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,765260 -0,32
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,349976 -0,13
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,736613 -0,10
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,870519 -0,02
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,498391 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,066892 -1,83
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,735931 -1,74
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,916521 -1,50
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,086818 -1,47
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033258 -1,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,152690 -2,77
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,857312 -0,83
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,301639 -0,67
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,491805 -0,65
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051108 -0,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,504772 -1,65
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,907184 -0,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,438777 -0,50
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,852397 -0,25
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036855 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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