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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Euro.

18.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:36
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,980110 -0,19
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,205152 -0,18
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,229415 -0,18
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,242207 -0,18
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046070 -0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021520 -0,30
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014277 -0,20
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062302 -0,19
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033040 -0,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028148 -0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,661190 -1,21
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069361 -0,57
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,564411 -0,41
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029338 -0,32
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040270 -0,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,332571 -1,04
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,021213 -0,14
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,459804 -0,05
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,028399 -0,05
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,087367 -0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,373575 -0,21
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,299810 -0,19
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041799 -0,19
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,565923 -0,19
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,230193 -0,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,073992 -0,21
Deniz Port. Altın Fonu 0,037826 -0,21
Ak Portföy Altın Fonu 0,069936 -0,20
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025749 -0,20
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030178 -0,20
Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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