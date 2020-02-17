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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

17.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:48
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 581,469749 -0,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,573548 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118002 -0,71
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060586 -0,62
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,230565 -0,52
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040398 -0,51
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021917 -0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,867203 -0,36
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,529253 -0,21
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,022848 -0,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051296 -0,14
HSBC Portföy Değ. Fon 106,567202 -0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,014076 -0,09
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,920367 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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