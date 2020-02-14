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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

14.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:58
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,573642 -0,51
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025679 -0,42
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228176 -0,40
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,808291 -0,39
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,242715 -0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,883389 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029563 -0,35
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086074 -0,29
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046515 -0,26
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084792 -0,22
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,087127 -0,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,028965 -0,18
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,028423 -0,10
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,191208 -0,06
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,609106 -0,06
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020270 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,671199 -0,03
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015010 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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