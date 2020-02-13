Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir.
13.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri (%)
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024541
|-0,13
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,066064
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027877
|-0,41
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026004
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,119031
|-2,02
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060968
|-1,75
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,130191
|-0,78
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|79,485866
|-0,48
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,231685
|-0,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,547039
|-0,43
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,384703
|-0,21
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,460944
|-0,16
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,571865
|-0,12
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,028452
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,565178
|-0,14
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,372681
|-0,11
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,292300
|-0,08
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,117952
|-0,08
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041538
|-0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,300759
|-0,54
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025590
|-0,11
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037599
|-0,09
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,073542
|-0,09
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029994
|-0,09
Kaynak: AA