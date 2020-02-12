Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



HSBC Portföy Uzun Vad.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575705 -0,43 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025743 -0,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228774 -0,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810318 -0,26 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019323 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,156974 -0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,995720 -0,27 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031866 -0,23 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107974 -0,19 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025148 -0,08 Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,666555 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,422685 -0,22 QNB Finans Portföy Altın BYF 27,176297 -0,15

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)