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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575705 -0,43
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025743 -0,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228774 -0,32
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810318 -0,26
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019323 -0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,156974 -0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,995720 -0,27
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031866 -0,23
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107974 -0,19
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025148 -0,08
Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,666555 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,422685 -0,22
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,176297 -0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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