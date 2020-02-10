Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031194 -0,79
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
10.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:29
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031194
|-0,79
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052429
|-0,46
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,179495
|-0,37
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,206133
|-0,33
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,583983
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013714
|-1,11
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,732939
|-0,65
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,877827
|-0,40
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,715448
|-0,37
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,852536
|-0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,062857
|-1,89
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,123043
|-1,82
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,133213
|-1,38
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035726
|-1,31
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|66,557747
|-1,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,888845
|-1,03
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,299633
|-1,03
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051259
|-0,74
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,537147
|-0,67
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020226
|-0,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,454208
|-0,41
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,524281
|-0,39
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,895251
|-0,04
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,859174
|-0,01
Kaynak: AA