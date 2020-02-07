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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585617 -0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231926 -0,32
Deniz Port.

07.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:16
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585617 -0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231926 -0,32
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821599 -0,31
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026084 -0,22
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,559145 -0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,744266 -0,07
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021166 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080872 -0,38
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,536022 -0,35
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022260 -0,29
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,235031 -0,25
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024170 -0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,313210 -0,75
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,002701 -0,44
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020871 -0,16
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,908579 -0,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020351 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,012393 -0,06
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036802 -0,03
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019999 -0,01
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018498 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,037111 -0,10
TEB Portföy Altın Fonu 0,072591 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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