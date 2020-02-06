Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
06.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:55
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri (%)
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,587888
|-0,14
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019470
|-0,10
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232670
|-0,10
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026141
|-0,10
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,824185
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027498
|-0,37
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,488913
|-0,07
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,728770
|-0,02
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,541920
|-0,01
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,863485
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,915969
|-0,87
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035955
|-0,60
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,128990
|-0,42
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034620
|-0,38
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048300
|-0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,256921
|-0,38
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,020905
|-0,19
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,304625
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,540922
|-0,15
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,121270
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040995
|-0,62
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,275542
|-0,62
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,208281
|-0,60
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,013030
|-0,04
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036812
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,072653
|-0,66
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025252
|-0,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042893
|-0,63
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,579363
|-0,63
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029616
|-0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA