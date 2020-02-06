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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

06.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:55
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587888 -0,14
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019470 -0,10
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232670 -0,10
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026141 -0,10
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824185 -0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027498 -0,37
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,488913 -0,07
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,728770 -0,02
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,541920 -0,01
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,863485 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,915969 -0,87
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035955 -0,60
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,128990 -0,42
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034620 -0,38
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048300 -0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,256921 -0,38
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020905 -0,19
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,304625 -0,18
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,540922 -0,15
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,121270 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040995 -0,62
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,275542 -0,62
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,208281 -0,60
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,013030 -0,04
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036812 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,072653 -0,66
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025252 -0,65
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042893 -0,63
HSBC Portföy Altın Fonu 2,579363 -0,63
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029616 -0,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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