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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

05.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:22
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031236 -0,58
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052518 -0,43
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,207246 -0,30
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,234712 -0,26
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,071714 -0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027600 -1,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013531 -0,62
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021028 -0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,162233 -0,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084319 -0,27
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,077176 -0,10
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025089 -0,08
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,451410 -0,06
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,108224 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041252 -0,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,215596 -0,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,283475 -0,50
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024074 -0,10
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,110470 -0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,775072 -1,01
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025416 -0,65
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043166 -0,62
İş Portföy Altın Fonu 0,033574 -0,60
HSBC Portföy Altın Fonu 2,595738 -0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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