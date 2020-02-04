Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

04.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588549 -0,37
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026158 -0,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824904 -0,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232826 -0,30
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,572825 -0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013616 -3,17
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021069 -0,59
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027936 -0,17
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,541192 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039213 -1,26
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021991 -0,76
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082921 -0,73
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,023902 -0,70
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,219800 -0,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,537269 -0,20
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,300395 -0,16
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020494 -0,15
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,425492 -0,14
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,886349 -0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019991 -0,26
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018491 -0,21
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027457 -0,12
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,773599 -0,11
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,668739 -0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,209370 -1,67
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,049322 -0,74
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043437 -0,10
İş Portföy Altın Fonu 0,033777 -0,09
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029979 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler