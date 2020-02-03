Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058998 -0,18
QNB Finans Portföy A.
03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058998
|-0,18
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|575,278315
|-0,06
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,044503
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014062
|-2,08
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,639797
|-0,57
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021195
|-0,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060783
|-0,51
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,478588
|-0,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027822
|-2,06
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|81,272186
|-1,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,070648
|-1,84
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,080223
|-1,62
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|40,974544
|-1,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|105,646953
|-0,80
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020173
|-0,34
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,079576
|-0,31
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,427498
|-0,25
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,022644
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,400839
|-0,27
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,835708
|-0,18
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,110148
|-0,07
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,012482
|-0,01
Kaynak: AA