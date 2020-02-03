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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058998 -0,18
QNB Finans Portföy A.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058998 -0,18
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 575,278315 -0,06
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,044503 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014062 -2,08
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,639797 -0,57
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021195 -0,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060783 -0,51
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,478588 -0,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027822 -2,06
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,272186 -1,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070648 -1,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080223 -1,62
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 40,974544 -1,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 105,646953 -0,80
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020173 -0,34
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,079576 -0,31
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,427498 -0,25
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,022644 -0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,400839 -0,27
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,835708 -0,18
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,110148 -0,07
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,012482 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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