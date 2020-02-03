Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058998 -0,18

QNB Finans Portföy A.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058998 -0,18 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 575,278315 -0,06 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,044503 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014062 -2,08 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,639797 -0,57 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021195 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060783 -0,51 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,478588 -0,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027822 -2,06 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,272186 -1,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070648 -1,84 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080223 -1,62 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 40,974544 -1,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 105,646953 -0,80 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020173 -0,34 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,079576 -0,31 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,427498 -0,25 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,022644 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,400839 -0,27 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,835708 -0,18 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,110148 -0,07 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,012482 -0,01

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)