Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,442549 -0,12
Aura Portföy Yab. Borç. Araç.
29.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:58
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|571,442549
|-0,12
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,534792
|-0,10
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,047926
|-0,08
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|170,614755
|-0,07
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026132
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027721
|-0,99
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021392
|-0,87
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,347390
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039682
|-0,87
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,080697
|-0,72
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,022270
|-0,50
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,024222
|-0,49
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,237890
|-0,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,305595
|-0,37
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,875069
|-0,18
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,425258
|-0,18
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050553
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,538203
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,423957
|-0,50
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,851084
|-0,25
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023869
|-0,13
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,511079
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,136975
|-3,00
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,926918
|-0,48
Kaynak: AA