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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,442549 -0,12
Aura Portföy Yab. Borç. Araç.

29.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:58
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,442549 -0,12
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,534792 -0,10
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,047926 -0,08
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 170,614755 -0,07
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026132 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027721 -0,99
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021392 -0,87
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,347390 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039682 -0,87
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080697 -0,72
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022270 -0,50
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024222 -0,49
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,237890 -0,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,305595 -0,37
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,875069 -0,18
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,425258 -0,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050553 -0,18
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,538203 -0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,423957 -0,50
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,851084 -0,25
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023869 -0,13
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,511079 -0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,136975 -3,00
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,926918 -0,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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