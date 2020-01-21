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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025900 -0,51
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575939 -0,43
Deniz Port.

21.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:08
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025900 -0,51
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575939 -0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810516 -0,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229310 -0,34
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019346 -0,20
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,243047 -0,15
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,613825 -0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 106,528797 -0,05
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,025939 -0,02
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,026105 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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