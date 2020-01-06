Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
06.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:04
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,782013
|-0,16
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,554669
|-0,09
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,221946
|-0,08
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,173473
|-0,05
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038559
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025865
|-0,96
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,680761
|-0,31
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,448618
|-0,20
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,807070
|-0,19
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,821637
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109930
|-3,02
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030574
|-3,00
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055705
|-2,97
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,123815
|-2,64
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030836
|-2,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,053686
|-1,98
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,811181
|-1,64
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,939802
|-1,53
|HSBC Portföy Değ. Fon
|101,044367
|-1,32
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,288921
|-1,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,326026
|-2,90
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,281566
|-1,68
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,696107
|-1,50
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,788271
|-0,21
Kaynak: AA