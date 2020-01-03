Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025353 -0,09
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046928 -0,05
Yapı Kredi Port.
03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025353
|-0,09
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,046928
|-0,05
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,399838
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,054756
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018237
|-0,15
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019793
|-0,08
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,653083
|-0,05
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,791975
|-0,02
|KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,439443
|-0,01
Kaynak: AA