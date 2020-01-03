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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025353 -0,09
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046928 -0,05
Yapı Kredi Port.

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025353 -0,09
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046928 -0,05
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,399838 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,054756 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018237 -0,15
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019793 -0,08
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,653083 -0,05
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,791975 -0,02
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,439443 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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