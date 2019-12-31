Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
31.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:46
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|571,610094
|-0,24
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,268235
|-0,18
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,854487
|-0,06
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,559700
|-0,06
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057499
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,644511
|-0,39
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025683
|-0,29
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016585
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060118
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042489
|-1,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|79,741818
|-0,62
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071063
|-0,57
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081891
|-0,50
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029486
|-0,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,214613
|-0,48
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,054771
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019731
|-0,28
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018183
|-0,18
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,233991
|-0,07
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,027182
|-0,06
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036488
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,413019
|-0,44
Kaynak: AA