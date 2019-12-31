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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

31.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:46
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,610094 -0,24
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,268235 -0,18
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,854487 -0,06
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,559700 -0,06
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057499 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,644511 -0,39
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025683 -0,29
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016585 -0,26
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060118 -0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042489 -1,07
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,741818 -0,62
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071063 -0,57
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081891 -0,50
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029486 -0,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,214613 -0,48
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,054771 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019731 -0,28
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018183 -0,18
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,233991 -0,07
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027182 -0,06
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036488 -0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,413019 -0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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