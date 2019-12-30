Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 114,788871 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.
30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|114,788871
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,063251
|-1,61
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,814522
|-0,47
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032334
|-0,21
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|61,723135
|-0,18
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,161602
|-0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031678
|-0,28
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,107537
|-0,15
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007386
|-0,11
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035026
|-0,09
|HSBC Portföy Değ. Fon
|101,291780
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,511187
|-0,10
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,479894
|-0,08
Kaynak: AA