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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 114,788871 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları


İş Portföy BIST Tkn. Ağır.

30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 114,788871 -0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063251 -1,61
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,814522 -0,47
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032334 -0,21
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,723135 -0,18
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,161602 -0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031678 -0,28
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107537 -0,15
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007386 -0,11
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,035026 -0,09
HSBC Portföy Değ. Fon 101,291780 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,511187 -0,10
HSBC Portföy Altın Fonu 2,479894 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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