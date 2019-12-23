Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063500 -0,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
23.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,063500
|-0,22
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038006
|-0,20
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,515180
|-0,15
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,900072
|-0,14
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044049
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016238
|-1,23
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031946
|-0,19
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,059526
|-0,16
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025422
|-0,09
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026272
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,672894
|-0,15
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029194
|-0,10
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,060740
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,059567
|-0,17
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,079652
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,289716
|-0,23
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,301813
|-0,17
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023339
|-0,15
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,475015
|-0,14
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,053523
|-0,10
Kaynak: AA