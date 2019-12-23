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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063500 -0,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

23.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:44
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063500 -0,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038006 -0,20
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,515180 -0,15
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,900072 -0,14
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044049 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016238 -1,23
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031946 -0,19
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059526 -0,16
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025422 -0,09
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026272 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,672894 -0,15
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029194 -0,10
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060740 -0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,059567 -0,17
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,079652 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,289716 -0,23
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,301813 -0,17
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023339 -0,15
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,475015 -0,14
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,053523 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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