Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek.
20.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:46
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,999978
|-0,04
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018962
|-0,03
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,265309
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,675471
|-0,56
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108704
|-0,39
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054956
|-0,36
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,167192
|-0,34
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|38,621394
|-0,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,106971
|-0,15
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,084950
|-0,09
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031492
|-0,05
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,355683
|-0,01
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|82,913702
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,138233
|-0,04
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,200485
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067855
|-0,07
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034866
|-0,05
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027700
|-0,05
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,064017
|-0,05
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,431884
|-0,05
Kaynak: AA