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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Tacirler Portföy Özel Sek.

20.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:46
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,999978 -0,04
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018962 -0,03
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,265309 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,675471 -0,56
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108704 -0,39
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054956 -0,36
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,167192 -0,34
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,621394 -0,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106971 -0,15
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,084950 -0,09
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031492 -0,05
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,355683 -0,01
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 82,913702 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,138233 -0,04
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,200485 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,067855 -0,07
Deniz Port. Altın Fonu 0,034866 -0,05
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027700 -0,05
Ak Portföy Altın Fonu 0,064017 -0,05
HSBC Portföy Altın Fonu 2,431884 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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