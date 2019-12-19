Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,771602 -0,48
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,546975 -0,43
Deniz Port.
19.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,771602
|-0,48
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,546975
|-0,43
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025167
|-0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,219247
|-0,28
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|164,358907
|-0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,311412
|-0,07
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,776878
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,060296
|-1,63
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,489082
|-1,40
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,062116
|-0,92
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,607859
|-0,89
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,216306
|-0,89
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,920728
|-1,58
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,871261
|-0,80
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,780343
|-0,60
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,503201
|-0,56
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,085027
|-0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,600392
|-0,45
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,282524
|-0,43
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019685
|-0,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,226405
|-0,14
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018094
|-0,13
Kaynak: AA