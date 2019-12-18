Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046641 -0,05
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç.
18.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,046641
|-0,05
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237048
|-0,05
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549325
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,348232
|-0,02
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,775332
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,777179
|-0,06
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025968
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,061293
|-0,96
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,077007
|-0,80
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030203
|-0,68
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,169737
|-0,65
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,121973
|-0,44
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,886422
|-0,37
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,506052
|-0,26
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007193
|-0,25
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,283502
|-0,17
|HSBC Portföy Değ. Fon
|100,246372
|-0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,607676
|-0,46
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,228136
|-0,34
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,128506
|-0,33
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,190178
|-0,32
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037876
|-0,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,409779
|-0,39
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034531
|-0,39
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067199
|-0,38
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027437
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039648
|-0,37
Kaynak: AA