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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046641 -0,05
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç.

18.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:30
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046641 -0,05
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237048 -0,05
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549325 -0,03
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,348232 -0,02
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775332 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,777179 -0,06
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025968 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061293 -0,96
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,077007 -0,80
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030203 -0,68
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,169737 -0,65
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121973 -0,44
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,886422 -0,37
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,506052 -0,26
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007193 -0,25
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,283502 -0,17
HSBC Portföy Değ. Fon 100,246372 -0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,607676 -0,46
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,228136 -0,34
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,128506 -0,33
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,190178 -0,32
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037876 -0,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 2,409779 -0,39
Deniz Port. Altın Fonu 0,034531 -0,39
TEB Portföy Altın Fonu 0,067199 -0,38
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027437 -0,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039648 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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