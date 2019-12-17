Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549479 -0,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,775455 -0,34
Deniz Port.
17.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:24
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549479
|-0,34
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,775455
|-0,34
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025243
|-0,23
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,219874
|-0,22
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018976
|-0,19
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|164,734204
|-0,15
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,029351
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,970148
|-0,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,107001
|-0,02
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,019803
|-0,01
Kaynak: AA