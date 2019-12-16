Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061958 -0,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055605 -0,08
İş Portföy PY Euro. Borç.
16.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061958
|-0,34
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,055605
|-0,08
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,042873
|-0,07
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023942
|-0,06
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,519963
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025564
|-1,41
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024517
|-0,23
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,524474
|-0,19
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,494852
|-0,07
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,805793
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,074232
|-1,03
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,061033
|-0,97
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,612533
|-0,80
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,832255
|-0,66
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031168
|-0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,938658
|-1,87
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,878814
|-0,72
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,405182
|-0,32
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,301000
|-0,24
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022043
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037142
|-0,69
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,108685
|-0,64
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,170096
|-0,62
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,263671
|-0,54
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,226098
|-0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065863
|-0,74
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033842
|-0,74
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022939
|-0,74
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026877
|-0,73
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,363937
|-0,73
Kaynak: AA