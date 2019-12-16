Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061958 -0,34

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055605 -0,08

İş Portföy PY Euro. Borç.

16.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061958 -0,34 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055605 -0,08 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042873 -0,07 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023942 -0,06 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,519963 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025564 -1,41 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024517 -0,23 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,524474 -0,19 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,494852 -0,07 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,805793 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,074232 -1,03 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061033 -0,97 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,612533 -0,80 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,832255 -0,66 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031168 -0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,938658 -1,87 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,878814 -0,72 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,405182 -0,32 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,301000 -0,24 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,022043 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037142 -0,69 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,108685 -0,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,170096 -0,62 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263671 -0,54 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,226098 -0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,065863 -0,74 Deniz Port. Altın Fonu 0,033842 -0,74 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022939 -0,74 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026877 -0,73 HSBC Portföy Altın Fonu 2,363937 -0,73

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)