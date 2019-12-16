Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061958 -0,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055605 -0,08
İş Portföy PY Euro. Borç.

16.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061958 -0,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055605 -0,08
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042873 -0,07
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023942 -0,06
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,519963 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025564 -1,41
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024517 -0,23
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,524474 -0,19
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,494852 -0,07
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,805793 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,074232 -1,03
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061033 -0,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,612533 -0,80
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,832255 -0,66
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031168 -0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,938658 -1,87
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,878814 -0,72
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,405182 -0,32
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,301000 -0,24
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,022043 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037142 -0,69
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,108685 -0,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,170096 -0,62
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263671 -0,54
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,226098 -0,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,065863 -0,74
Deniz Port. Altın Fonu 0,033842 -0,74
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022939 -0,74
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026877 -0,73
HSBC Portföy Altın Fonu 2,363937 -0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler