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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

13.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:32
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,310839 -0,78
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055649 -0,17
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,714939 -0,11
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042903 -0,10
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,523249 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058244 -0,21
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031210 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,978740 -0,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031372 -0,26
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106913 -0,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024687 -0,05
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,033487 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,423510 -0,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,252909 -0,10
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,037959 -0,10
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022907 -0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,383809 -0,82
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,433353 -0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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