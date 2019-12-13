Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



QNB Finans Portföy A.

13.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:32

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,310839 -0,78 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055649 -0,17 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,714939 -0,11 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042903 -0,10 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,523249 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058244 -0,21 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031210 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,978740 -0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031372 -0,26 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106913 -0,16 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024687 -0,05 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,033487 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,423510 -0,31 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,252909 -0,10 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,037959 -0,10 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022907 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,383809 -0,82 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,433353 -0,22

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)