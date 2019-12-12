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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,049340 -0,05
Kare Portföy Bir. Borç. Araç.

12.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:16
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,049340 -0,05
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023912 -0,05
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,995126 -0,03
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,074459 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015450 -0,90
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060474 -1,71
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042471 -0,52
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053317 -0,44
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105623 -0,43
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,726269 -0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,861885 -0,58
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007058 -0,27
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047350 -0,21
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,083663 -0,16
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,354446 -0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,255497 -0,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,214664 -0,14
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,575433 -0,03
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,431016 -0,01
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022927 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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