Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
11.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|557,778244
|-0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,762606
|-0,12
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,626711
|-0,10
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,395851
|-0,07
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,302992
|-0,05
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,514019
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,045261
|-1,52
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,032028
|-1,12
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024048
|-1,06
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029202
|-0,95
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118505
|-0,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007068
|-0,62
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,133028
|-0,57
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,914736
|-0,51
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,034092
|-0,46
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,745171
|-0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,216359
|-1,04
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,575917
|-0,64
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,021178
|-0,37
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,262536
|-0,10
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,758264
|-0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,335690
|-0,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,460314
|-0,04
Kaynak: AA