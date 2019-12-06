Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



Deniz Port.

06.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:22

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,773517 -0,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548968 -0,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219106 -0,01 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 164,156373 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025490 -0,12 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,491710 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124459 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,111113 -0,44 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037245 -0,40 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,173127 -0,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,066098 -0,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,033967 -0,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038983 -0,45 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026974 -0,45 Garanti Portföy Altın Fonu 0,076750 -0,44

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)