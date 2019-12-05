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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047513 -0,02
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond () Borç. Araç.F. 0,047513 -0,02
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,516152 -0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037548 -0,62
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,987997 -0,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106706 -0,24
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031258 -0,20
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024619 -0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,512355 -1,38
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,421675 -0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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