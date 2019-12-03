Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036049 -0,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061413 -0,12 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028157 -0,08 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,422636 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,463322 -0,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021445 -0,66 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057386 -0,52 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030598 -0,39 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023617 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041956 -1,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038467 -1,15 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,269003 -0,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066409 -0,84 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076066 -0,84 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,345175 -0,14 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,016261 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,098823 -0,04 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,224406 -0,03 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,163554 -0,03 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036812 -0,02 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,233281 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,033582 -0,04 TEB Portföy Altın Fonu 0,065334 -0,04 Garanti Portföy Altın Fonu 0,075883 -0,04 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026668 -0,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038533 -0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)