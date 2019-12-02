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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

02.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:36
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036095 -0,47
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 552,502683 -0,45
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,026654 -0,33
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061489 -0,32
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065999 -0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014512 -4,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021587 -1,60
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023646 -1,25
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,487790 -0,67
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057687 -0,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026678 -1,43
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076707 -0,93
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038916 -0,92
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,959732 -0,87
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042608 -0,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,136604 -0,66
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,871629 -0,42
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,016949 -0,28
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,177840 -0,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076070 -0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022619 -0,22
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,227879 -0,21
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,407311 -0,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,173527 -0,12
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,030584 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,501611 -0,45
İş Portföy Altın Fonu 0,030048 -0,20
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,129615 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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