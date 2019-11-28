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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028231 -0,25
Yapı Kredi Port. Eur.

28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:28
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028231 -0,25
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,163607 -0,20
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047754 -0,20
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066138 -0,16
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,049665 -0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015211 -0,21
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,293854 -0,02
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,748900 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,068263 -0,90
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,207684 -0,71
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,152446 -0,69
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027969 -0,63
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,157408 -0,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,863104 -0,49
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046460 -0,38
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,495043 -0,30
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,021605 -0,28
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,132164 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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