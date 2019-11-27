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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

27.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:38
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025072 -0,24
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,546060 -0,19
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218297 -0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,770434 -0,15
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,975135 -0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023852 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026879 -0,24
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,016618 -0,10
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038962 -0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,726115 -0,24
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018235 -0,15
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030975 -0,14
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106268 -0,12
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024537 -0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,096923 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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