Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları



Deniz Port.

27.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:38

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025072 -0,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,546060 -0,19 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218297 -0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,770434 -0,15 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,975135 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023852 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026879 -0,24 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,016618 -0,10 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038962 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,726115 -0,24 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018235 -0,15 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030975 -0,14 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106268 -0,12 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024537 -0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,096923 -0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)